Австралиец Юэн выиграл 11-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 9 сентября. Австралиец Калеб Юэн из команды Mitchelton-Scott выиграл 11-й этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 167,5 км за 4 часа 1 секунду.

Вторым к финишу пришел словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим - победитель десятого этапа ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck - Quick Step. Россиянин Павел Сиваков из команды Ineos финишировал 126-м (+4.25), Ильнур Закарин из CCC Team - 137-м (+4.25).

В общем зачете лидерство удерживает словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma (46:15.24), вторым идет победитель "Тур де Франс" - 2019 колумбиец Эган Берналь из Ineos (+0.21), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.28). Закарин идет 32-м (+43.43), Сиваков занимает 160-е место (+2:51.27).

12-й этап по горной местности протяженностью 218 км пройдет 10 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.