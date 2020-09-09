"Норильский никель" впервые в истории завоевал Кубок России по мини-футболу

ТАСС, 9 сентября. "Норильский никель" уступил в гостях мини-футбольному клубу "Газпром-Югра" со счетом 1:2 в ответном матче финала Кубка России, но завоевал трофей по сумме двух встреч.

В составе клуба "Газпром-Югра" голы забили Николай Шистеров и Иван Чишкала. У "Норильского никеля" отличился Владислав Шаяхметов.

Первая игра на площадке норильского клуба завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Норильский никель" завоевал трофей за счет гола на чужой площадке.

Кубок России по мини-футболу проводится с 1991 года, "Норильский никель" впервые в своей истории одержал победу. Рекорд по количеству побед в турнире принадлежит московскому "Динамо" (9), клуб "Газпром-Югра" выигрывал трофей четыре раза.