Костомаров: Загитова всего добилась и при желании может возобновить выступления

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова при желании может возобновить выступления на профессиональном уровне. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2006 года в соревнованиях спортивных пар Роман Костомаров.

18-летняя Загитова в среду объявила о решении отказаться от участия в контрольных прокатах сборной России из-за занятости в шоу "Ледниковый период", где она является ведущей.

"Это ее решение, она его принимает, хочет катается, хочет нет, - сказал Костомаров. - Она всего уже добилась, захочет - вернется, тут думаю нечего обсуждать, у нас кататься больше некому? Все когда-то принимают решение, заканчивать карьеру или нет, рано или поздно приходится это делать, здесь ничего нового нет. Об этом лучше у нее самой спросить, я об этом совсем ничего не думаю".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в активе 18-летней фигуристки золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.