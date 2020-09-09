Бах: МОК по-прежнему нацелен провести в 2021 году Игры в Токио

ТАСС, 9 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на то, что в 2021 году сможет провести Олимпийские игры в Японии. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах.

"В следующие несколько недель нас ждет активная дискуссия относительно различных сценариев противодействия COVID-19. Мы по-прежнему нацелены провести в следующем году безопасные и успешные Игры. И эти обсуждения будут очень важны, они будут вестись в тесной связи с нашими японскими партнерами и друзьями, нашей координационной комиссией и рабочей группой", - сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.