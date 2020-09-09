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Перенос Олимпиады в Японии

Бах: МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио

Глава организации отметил, что актуальными вопросами являются социальная дистанция, оперативное тестирование и вакцинация
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 9 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах.

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"Ситуация меняется каждый день, и это влияет на наше планирование. Рабочая группа должна готовиться к различным сценариям. Никто не знает, какая обстановка будет в следующем году. Это не так просто, но социальная дистанция - это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - сказал Бах.

"Также мы занимаемся вопросами оперативного тестирования, вакцинации. Но пока слишком рано говорить, каким будет окончательный сценарий. Единственное, мы можем заявить, что Игры будут безопасны для всех участников", - добавил глава МОК.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Теги
Бах, ТомасПеренос Олимпиады в Японии
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