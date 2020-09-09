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Футбол в России

Московское "Торпедо" одержало волевую победу над "Чайкой" в матче ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды

ТАСС, 9 сентября. Песчанокопская "Чайка" проиграла московскому "Торпедо" со счетом 1:2 в домашнем матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мяч забил Евгений Дегтярев (6-я минута), у гостей отличились Илья Берковский (19) и Амур Калмыков (67, с пенальти).

"Торпедо" продлило беспроигрышную серию до семи игр - четыре победы и три ничьи. "Чайка" потерпела третье поражение в чемпионате.

В следующем туре "Чайка" 13 сентября проведет гостевую встречу с тольяттинским "Акроном", столичный клуб в этот же день примет "Оренбург".

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