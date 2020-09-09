Следж-хоккеист Дмитрий Лисов стал послом федерального проекта "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов стал послом федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом журналистам на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым" сообщили министр спорта РФ Олег Матыцин и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Хочу поздравить всех с началом чемпионата по хоккею, спорт возвращается, мы возвращаемся к обычной жизни. Дмитрий своим примером показывает, как надо любить спорт и заниматься спортом. Очень благодарен руководству ФХР, КХЛ и клубу "Спартак" за активное участие в нашем проекте", - сказал Матыцин.

"Для нас очень почетно, что одним из первых амбассадоров проекта будет Дмитрий. Это один из лучших следж-хоккеистов страны," - отметил Рожков.

29-летний Лисов стал вторым послом проекта. В августе первым послом стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Помимо серебряной медали Олимпиады в Сочи, в активе Лисова бронзовая награда чемпионата мира 2013 года и золото чемпионата Европы - 2016. Спортсмен награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" l степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпиаде в Сочи.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70% от всего населения страны. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов. Помимо "Спорт - норма жизни", он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".