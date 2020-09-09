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US Open

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

Американка обыграла Цветану Пиронкову из Болгарии в четвертьфинале со счетом 4:6, 6:3, 6:2
Серена Уильямс EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Серена Уильямс
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 9 сентября. Американка Серена Уильямс обыграла Цветану Пиронкову из Болгарии в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 38-летней Уильямс. В полуфинале американка сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) - Элизе Мертенс (Бельгия), который пройдет в ночь на четверг.

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Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 73 турниров под эгидой организации (пятый результат в истории). В активе Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.

US Open Уильямс выигрывала шесть раз (последний раз - в 2014 году), еще две победы теннисистка одержала в парном разряде. Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка, при этом в одиночном разряде у нее одна золотая медаль, завоеванная в 2012 году на Играх в Лондоне.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд составляет $53,4 млн.

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