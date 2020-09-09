"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев отличились Йори Лехтеря (3-я и 46-я минуты), Артем Федоров (17), Эмиль Юсе (22) и Мартин Бакош (34), у гостей шайбы забросили Тему Хартикайнен (14), Григорий Панин (19) и Александр Кадейкин (30).
Матч прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни". Игру посетил министр спорта РФ Олег Матыцин, который объявил, что новым послом проекта стал капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов. В августе первым послом проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
"Спартак" одержал вторую победу в четырех матчах сезона. Уфимцы потерпели первое поражение в четырех матчах.
В следующем матче "Спартак" 13 сентября примет минское "Динамо", "Салават Юлаев" в этот же день дома сыграет с омским "Авангардом".
В других матах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома победил хабаровский "Амур" (3:1), хельсинкский "Йокерит" на своей площадке разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:0), а казанский "Ак Барс" в гостях обыграл минское "Динамо" (5:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|СКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|10-8
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|8-5
|5
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|3
|Металлург
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-2
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|6
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|7
|Барыс
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8-10
|3
|8
|Торпедо НН
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|2
|9
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|10
|Сибирь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-7
|0
|11
|Куньлунь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-12
|0
|12
|Амур
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|7-19
|0