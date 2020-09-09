"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

В составе хозяев отличились Йори Лехтеря (3-я и 46-я минуты), Артем Федоров (17), Эмиль Юсе (22) и Мартин Бакош (34), у гостей шайбы забросили Тему Хартикайнен (14), Григорий Панин (19) и Александр Кадейкин (30).

Матч прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни". Игру посетил министр спорта РФ Олег Матыцин, который объявил, что новым послом проекта стал капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов. В августе первым послом проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"Спартак" одержал вторую победу в четырех матчах сезона. Уфимцы потерпели первое поражение в четырех матчах.

В следующем матче "Спартак" 13 сентября примет минское "Динамо", "Салават Юлаев" в этот же день дома сыграет с омским "Авангардом".

В других матах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома победил хабаровский "Амур" (3:1), хельсинкский "Йокерит" на своей площадке разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:0), а казанский "Ак Барс" в гостях обыграл минское "Динамо" (5:4).