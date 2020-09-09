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КХЛ

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Хоккеисты "Спартака" Руслан Новрузов и "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака" Руслан Новрузов и "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Йори Лехтеря (3-я и 46-я минуты), Артем Федоров (17), Эмиль Юсе (22) и Мартин Бакош (34), у гостей шайбы забросили Тему Хартикайнен (14), Григорий Панин (19) и Александр Кадейкин (30).

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Матч прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни". Игру посетил министр спорта РФ Олег Матыцин, который объявил, что новым послом проекта стал капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов. В августе первым послом проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"Спартак" одержал вторую победу в четырех матчах сезона. Уфимцы потерпели первое поражение в четырех матчах.

В следующем матче "Спартак" 13 сентября примет минское "Динамо", "Салават Юлаев" в этот же день дома сыграет с омским "Авангардом".

В других матах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома победил хабаровский "Амур" (3:1), хельсинкский "Йокерит" на своей площадке разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:0), а казанский "Ак Барс" в гостях обыграл минское "Динамо" (5:4).

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КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Локомотив330000012-46
2СКА320001010-85
3ЦСКА32000108-55
4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Сочи30100024-112
11Динамо М30000034-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист330000011-16
2Авангард330000011-36
3Металлург330000011-26
4Салават Юлаев430000114-116
5Ак Барс412000111-126
6Трактор31000116-73
7Барыс31000118-103
8Торпедо НН310000210-122
9Нефтехимик31000025-112
10Сибирь30000034-70
11Куньлунь30000032-120
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