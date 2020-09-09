"Ростов" встретится с "Маккаби" из Хайфы или "Кайратом" в третьем отборочном раунде ЛЕ

ТАСС, 9 сентября. Израильский футбольный клуб "Маккаби" (Хайфа) дома обыграл боснийский "Железничар" со счетом 3:1 в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев мячи забили Тьяронн Шери (38-я минута), Никита Рукавица (59) и Юваль Ашкенази (66), у гостей отличился Иван Лендрич (34).

Встреча команд должна была пройти 27 августа, но была перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в составе боснийского клуба.

Все противостояния первых трех квалификационных раундов состоят из одного матча из-за пандемии. В следующем раунде "Маккаби" 17 сентября дома сыграет с казахстанским "Кайратом", победитель этого матча в третьем раунде 24 сентября в гостях встретится с российским "Ростовом".

В предыдущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" занял пятое место и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

До этого "Ростов" дважды играл во втором по силе европейском турнире. В Лиге Европы сезона-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф квалификации турецкий "Трабзонспор". В сезоне-2016/17 "Ростов" занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/8 финала английскому "Манчестер Юнайтед".