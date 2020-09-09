Лямся: хоккеисты "Салавата" совершили много глупых ошибок в матче со "Спартаком"

Встреча в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 5:3.

"Мы понимали, против какой команды играли, для нас была четвертая подряд игра на выезде, и мы начали матч очень медленно, совершали очень много глупых ошибок, удалений, - сказал Лямся. - Сегодня наше ментальное состояние было пустым, это сыграло против нас, по этой причине мы совершали ошибки. К тому же мы пропустили три шайбы в меньшинстве, надо работать над этим компонентом".

Впервые в нынешнем сезоне ворота "Салавата Юлаева" защищал 22-летний Владислав Сукачев. "Очень сложно победить, когда получаешь так много удалений, и соперник забрасывает пять шайб. У Сукачева сегодня была первая игра в сезоне, защита ему недостаточно помогала. Нужно играть более агрессивно в обороне, сегодня мы этого не смогли продемонстрировать", - сказал главный тренер "Салавата Юлаева".

В следующем матче "Спартак" 13 сентября примет минское "Динамо", "Салават Юлаев" в этот же день дома сыграет с омским "Авангардом".