Ледовый дворец в Туле принял первый матч Молодежной хоккейной лиги

ТУЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец, открытый в середине августа в Туле, принял первую игру Молодежной хоккейной лиги.

Арена была построена на средства "Газпрома". Общая площадь превышает 14,8 тыс. кв. метров, вместимость - более 3,3 тыс. человек, конструкция позволяет увеличить число зрительских мест до 5 тыс. Помимо ледовой арены, двухэтажный комплекс включает в себя спортивные залы.

Первая домашняя игра команды МХЛ "Академия Михайлова" проходила с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса. Зрители бесплатно получали на входе маски. Игра против "Риги" завершилась победой гостей со счетом 2:0, вторая встреча команд пройдет в четверг.

Команда "Академия Михайлова" представляет Новомосковск (Тульская область). Ранее она называлась "Виктория". Ребрендинг произошел в 2019 году, клуб назван в честь двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона СССР в составе ЦСКА Бориса Михайлова. Он не входит в руководство клуба, но принимает активное участие в его жизни, оказывает команде помощь.