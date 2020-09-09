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КХЛ

Хоккеист "Спартака" Зубов вернется в состав в следующем матче

Нападающий пропустил все четыре встречи на старте сезона

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Зубов вернется в состав команды в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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В среду "Спартак" в первом домашнем матче сезона победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3. Центральный нападающий Зубов пропустил все четыре встречи на старте регулярного чемпионата.

"Сегодня игра понравилась, хоть и было некоторое количество ошибок. Хорошо сыграли в большинстве. Зубова ждать в следующей игре", - сказал Знарок.

На матче присутствовал главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско. "Я бы с удовольствием сходил на футбол и поболел за "Спартак", - отметил Знарок.

"Спартак" одержал вторую победу в четырех матчах сезона. В следующем матче красно-белые 13 сентября примут минское "Динамо".

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