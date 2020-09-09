Хоккеист "Динамо" Шипачев получил незначительное повреждение в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев получил незначительное повреждение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом". Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

Капитан "Динамо" Шипачев в игре отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб. "Локомотив" одержал гостевую победу со счетом 3:2.

"Ему все зашили уже, ничего такого страшного нет", - сказал Крикунов.

По сравнению с предыдущими играми, Крикунов разбил первую тройку, поставив с Шипачевым Даниила Тарасова и Владимира Брюквина вместо Дмитрия Яшкина и Дмитрия Кагарлицкого. "Поскольку они находятся не в лучшем состоянии после болезни, то разменял их, поставил с Шипачевым игроков, которые еще раньше болели. И если в первом звене Тарасов и Брюквин двигаются, то Шипов с ними (Яшкиным и Кагарлицким - прим. ТАСС) тоже выглядел не очень хорошо, но других нет", - отметил он.

"Готовились к серьезному натиску, но со всем справились, нам хорошо помог [вратарь] Илья Коновалов, который несколько моментов подтащил. Нам потом удалось перевести игру к воротам "Динамо". Работаем над реализацией большинства, но было важнее то, как ребята цеплялись за каждую шайбу", - отметил главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка.

В следующем матче "Динамо" 12 сентября в гостях сыграет с "Барысом" из Нур-Султана. "Локомотив" днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.