Вернуться не обещала. Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова решила пропустить традиционные предсезонные контрольные прокаты кандидатов в сборную России. В среду пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о том, что спортсменка обратилась с соответствующей просьбой к руководству организации.
"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа - в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - процитировала Загитову пресс-служба ФФККР. Глава федерации Александр Горшков, в свою очередь, отметил в беседе с ТАСС, что в ФФККР с пониманием отнеслись к желанию спортсменки.
Этим летом 18-летняя Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, она будет обучаться по направлению "Журналистика" по программе вуза "Продюсирование и культурная политика". Также фигуристка начала работать в качестве телеведущей в проекте "Ледниковый период". Остается открытым вопрос, сможет ли Загитова все это совмещать с тренировками и подготовкой к сезону или она решит проститься со спортивной карьерой.
Ваши ожидания - ваши проблемы
Совмещать съемки и спорт спортсменке по силам, график позволяет, считает соведущий Загитовой по телепроекту олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом он отметил, что новая профессия чревата психологической усталостью. Комментируя вариант с завершением карьеры Загитовой, Ягудин процитировал бывшего футболиста Андрея Аршавина: "Ваши ожидания - ваши проблемы". "Эта фраза здесь ложится на сто процентов", - подчеркнул собеседник ТАСС.
"То, что сделала Алина к ее 18 годам, многие не могут сделать за всю свою жизнь. Если она решит заканчивать, все равно ей огромное спасибо за то, что она сделала. Ее жизнь только начинается, она никому ничего не должна, и она достаточно взрослый человек, чтобы самой принимать решения", - считает Ягудин.
Продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух отметил в беседе с ТАСС, что фигуристка постигает новую, возможно, не менее сложную профессию, поскольку "только дилетант скажет, что любой может взять микрофон и стать ведущим". Что же касается продолжения карьеры спортсменки, по мнению Авербуха, поднимать этот вопрос стоит не раньше чемпионата России, который пройдет в декабре. "Она абсолютно четко сказала всем, что приостановила карьеру, и о возобновлении я ни разу не слышал. Да, мы хотим ее видеть, никто не закрывает за ней дверь, это логично и понятно. Она входила в сезон, но приняла такое решение".
Олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков отметил, что не удивится, увидев Загитову в списке участников национального чемпионата. "И тому масса причин, - сказал он. - А что касается возможного завершения карьеры, то я вообще не вижу в таких заявлениях никакого смысла. Спортсмен сам вправе решать, заявлять об этом или нет. В конце концов, даже мы с Татьяной (Волосожар - прим.ТАСС) до сих пор не объявляли о том, что официально завершили карьеру".
Дело в мотивации?
По мнению фигуристки Елены Радионовой, во многом вопрос возвращения Загитовой на лед будет зависеть от мотивации. "Все зависит только от нее, от ее желания или нежелания снова вливаться в соревновательную жизнь, - сказала Радионова. - И все-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно, это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. И сейчас все будет зависеть только от ее мотивации".
- Траньков: пропуск Загитовой контрольных прокатов не означает завершения карьеры
- Источник: Загитова может пропустить этапы Кубка России по фигурному катанию
- Авербух: рано говорить о завершении карьеры Загитовой до чемпионата России
- Жулин считает, что Загитова не вернется в спорт после снятия с контрольных прокатов
Куда более категоричен в отношении дальнейших планов Загитовой тренер Александр Жулин. По его мнению, пропуск контрольных прокатов - мероприятия, на котором ведущие российские фигуристы демонстрируют новые программы, говорит о том, что в спорт Загитова уже не вернется.
Так это или нет, с определенностью можно будет судить лишь в декабре. Однако, по сведениям источника ТАСС, спортсменка не планирует участвовать в Кубке России - отборочном старте к национальному чемпионату, который в этом году должен пройти в Челябинске.