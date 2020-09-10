Вернуться не обещала. Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова решила пропустить традиционные предсезонные контрольные прокаты кандидатов в сборную России. В среду пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о том, что спортсменка обратилась с соответствующей просьбой к руководству организации.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа - в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - процитировала Загитову пресс-служба ФФККР. Глава федерации Александр Горшков, в свою очередь, отметил в беседе с ТАСС, что в ФФККР с пониманием отнеслись к желанию спортсменки.

Этим летом 18-летняя Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, она будет обучаться по направлению "Журналистика" по программе вуза "Продюсирование и культурная политика". Также фигуристка начала работать в качестве телеведущей в проекте "Ледниковый период". Остается открытым вопрос, сможет ли Загитова все это совмещать с тренировками и подготовкой к сезону или она решит проститься со спортивной карьерой.

Ваши ожидания - ваши проблемы

Совмещать съемки и спорт спортсменке по силам, график позволяет, считает соведущий Загитовой по телепроекту олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом он отметил, что новая профессия чревата психологической усталостью. Комментируя вариант с завершением карьеры Загитовой, Ягудин процитировал бывшего футболиста Андрея Аршавина: "Ваши ожидания - ваши проблемы". "Эта фраза здесь ложится на сто процентов", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"То, что сделала Алина к ее 18 годам, многие не могут сделать за всю свою жизнь. Если она решит заканчивать, все равно ей огромное спасибо за то, что она сделала. Ее жизнь только начинается, она никому ничего не должна, и она достаточно взрослый человек, чтобы самой принимать решения", - считает Ягудин.