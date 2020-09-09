Пилот "Рейсинг Пойнт" Перес объявил об уходе из команды после завершения сезона

ТАСС, 9 сентября. Мексиканский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес покинет команду после завершения текущего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

"У всего есть начало и конец, мой семилетний период в команде завершится в конце сезона, - написал Перес. - У меня нет плана "Б", моя идея - продолжать выступать в "Формуле-1", но это зависит от того, удастся ли найти вариант, при котором я почувствую прежнее желание выкладываться на 100% в каждом круге. Надеюсь, что скоро сообщу вам хорошие новости, а пока продолжим вместе наслаждаться последними гонками".

Пересу 30 лет, он выступал за "Рейсинг Пойнт" с 2014 года. В активе мексиканца 186 гонок и восемь призовых подиумов. В текущем сезоне Перес занимает 11-е место в зачете пилотов, набрав 34 очков, при этом он пропустил несколько гонок из-за заражения коронавирусом.

"Рейсинг Пойнт" занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 82 очка. Следующим этапом станет Гран-при Тосканы, который тоже пройдет в Италии. Он состоится в период с 11 по 13 сентября на трассе "Муджелло".