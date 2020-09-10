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US Open

Медведев считает, что правильно выбрал тактику на матч четвертьфинала US Open с Рублевым

Россиянин в среду обыграл своего соотечественника и вышел в полуфинал турнира
Даниил Медведев AP Photo/Seth Wenig
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 10 сентября. Третий номер посева Открытого чемпионата США (US Open) по теннису россиянин Даниил Медведев выбрал успешную тактику на четвертьфинальный матч против соотечественника Андрея Рублева (10). Об этом 24-летний Медведев заявил в эфире телеканала Eurosport.

Матч прошел в среду и завершился победой Медведева в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). В полуфинале россиянин сыграет против победителя встречи между Домиником Тимом (Австрия, 2) и Алексом Де Минауром (Австралия, 21).

"Был очень тяжелый матч, Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом, - сказал Медведев. - В тактическом плане, мне кажется, действовал на уровне. Я играл на контратаках, знал, что нужно так действовать, потому что Андрей играл очень агрессивно".

"Сейчас пройду физиотерапевтические процедуры, буду отдыхать и готовиться. Постараюсь выиграть и следующий матч", - добавил спортсмен.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

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US Open
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Матч состоится 11 сентября
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