Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова завершился в Москве

ТАСС, 10 сентября. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова по смешанным единоборствам (ММА) состоялся в среду в Москве. Он стал совместным для организаций Fight Nights Global и GFC.

Впервые после смерти Абдулманапа Нурмагомедова были организованы соревнования по правил ММА в его честь. Гостем турнира стал сын тренера - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Бои прошли во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В главном поединке вечера за чемпионские титулы обеих организаций россиянин Владимир Минеев досрочно победил представителя Казахстана Даурена Ермекова. В турнире также принял участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и брат бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов. В своих поединках спортсмены одержали досрочные победы.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Он родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.