Брюс Кэссиди из "Бостона" признан лучшим тренером по итогам сезона НХЛ

Регулярный сезон НХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. "Бостон" под руководством Кэссиди стал победителем Восточной конференции. В плей-офф команда прошла в первом раунде "Каролину" (4-1), однако во втором раунде уступила "Тампе" (1-4). Двумя другими претендентами на награду были Джон Торторелла из "Коламбуса" и Ален Виньо из "Филадельфии", чьи команды тоже уже завершили выступление в текущем сезоне.

Кэссиди 55 лет, он впервые был удостоен данной награды. Специалист работает в системе "Бостона" с 2008 года. Зимой 2017 года Кэссиди стал главным тренером первой команды. По его руководством "Бостон" смог пробиться в финал Кубка Стэнли в сезоне-2018/19, но уступил там "Сент-Луису" (3-4).

Приз лучшему тренеру вручается с 1974 года, он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в "Детройте" на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза), он выигрывал награду в качестве наставника "Монреаля" (1989), "Торонто" (1993) и "Бостона" (1998).