Азаренко сыграет с Уильямс в полуфинале US Open

ТАСС, 10 сентября. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила бельгийку Элизу Мертенс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу 31-летней Азаренко. В полуфинале белорусская спортсменка сыграет с 38-летней американкой Сереной Уильямс. Матч состоится 11 сентября.

Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013). Также она дважды выходила в финал US Open (2012, 2013), полуфинал Уимблдона (2011, 2012) и один раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2013).

Мертенс 24 года, он располагается на 18-й строчке мирового рейтинга. Спортсменка пять раз выигрывала турниры WTA. Лучшим ее результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018). Мертенс второй раз в карьере играла в четвертьфинале US Open.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.