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Стоимость реконструкции здания под Центр шахмат в Екатеринбурге составит 150 млн рублей

Финансировать проект совместно будут местная шахматная федерация и руководство региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Стоимость реконструкции старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Центр шахмат, составит 150 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

"Мы договорились о совместном финансировании. Федерация заплатит 75 млн рублей, столько же инвестирует областное правительство", - сказал Симановский.

Функционер добавил, что к концу октября будет закончен этап проектирования. После этого начнется работа над сметой. В случае выделения денег из бюджета Свердловской области работы по реконструкции могут стартовать весной 2021 года.

Исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнял в июле, что начало реконструкции осложнено статусом и возрастом здания. Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - "Доходный дом второй половины XIX века". К 2023 году в реконструированном здании должен открыться Центр шахмат. Здесь разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия, откроется музей.

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