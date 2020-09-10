Тим и Медведев встретятся в полуфинале US Open

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу 27-летнего австрийца. В полуфинале Тим (2) сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3), который ранее победил соотечественника Андрея Рублева (10). Встреча состоится 11 сентября.

ТАСС, 10 сентября. Австрийский теннисист Доминик Тим победил в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) австралийца Алекса де Минаура и вышел в полуфинал турнира. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Тим занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 16 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020), на US Open спортсмен ранее не добирался дальше четвертьфинала.

Де Минауру 21 год, он располагается на 28-й строчке мирового рейтинга. Австралиец трижды выигрывал турниры ATP. Выход в четвертьфинал US Open стал для него лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.