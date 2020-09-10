СМИ: гонщик "Феррари" Феттель сменит Переса в "Рейсинг Пойнт"

ТАСС, 10 сентября. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель займет место мексиканца Серхио Переса в "Рейсинг Пойнт" в следующем сезоне чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

"Рейсинг Пойнт" со следующего сезона получит название "Астон Мартин". Ранее Перес заявил, что покинет команду после окончания чемпионата. Гонщик провел в коллективе семь лет. Феттель же, как сообщалось, уйдет из "Феррари" после текущего сезона.

Немецкий гонщик станет первым пилотом "Рейсинг Пойнт". Официальное объявление может быть сделано уже до конца текущей недели.

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, все четыре титула он выиграл в составе "Ред Булл" (2010-2013), после чего перешел в "Феррари" в 2015 году. В мае итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте.