Хоккеист "Тампы" Кучеров отметил игру Василевского в матче плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

ТАСС, 10 сентября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметил игру своего соотечественника вратаря команды Андрея Василевского во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс". Комментарий форварда приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Айлендерс" со счетом 2:1. Кучеров забросил победную шайбу, а Василевский был признан первой звездой встречи.

"Конечно, я счастлив, но больше рад победе, а не собственно голу, - сказал Кучеров. - Мы играем как команда и побеждаем как команда. Любой гол важен. Но сегодня у нас здорово сыграло меньшинство, Василевский хорошо сделал свою работу, мы были терпеливыми и в итоге оказались вознаграждены".

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Тампы". Следующий матч команды проведут 12 сентября (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.