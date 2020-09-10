Панич: CAS выбирает, вернуть ли медали биатлонисткам или поддаться давлению МОК и WADA

В августе было объявлено, что CAS вынесет вердикт в начале сентября, но позже дата была сдвинута на конец октября - начало ноября.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) стоит перед непростым выбором: вернуть ли честно завоеванные медали российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной или поддаться давлению со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое мнение ТАСС высказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

"Удручает тот факт, что срок изготовления решений CAS по делам Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной стал самым долгим в ситуации, когда решения по большому количеству аналогичных дел уже выносились CAS. При рассмотрении апелляций группы российских спортсменов в 2018 году CAS объявил резолютивную часть своих решений уже через несколько дней после слушания, а на изготовление полного текста решений ушло менее трех месяцев. Теперь же по трем российским биатлонисткам после нескольких продлений срок изготовления решений CAS составляет восемь месяцев", - сказал Панич.

"CAS стоит перед непростым выбором: вернуть честно завоеванные медали российским спортсменкам или поддаться давлению со стороны МОК и WADA, которые требуют наказывать абсолютно всех российских спортсменов независимо от доказательств по конкретным делам. В свою очередь WADA также испытывает давление со стороны властей США, которые угрожают лишить организацию финансирования в отсутствие суровых санкций в отношении всех российских спортсменов. Несмотря на то, что CAS получает существенную часть средств для финансирования своей деятельности от МОК, мы ожидаем проявления со стороны CAS действительной независимости и справедливых решений", - заключил адвокат.

Зайцева, Романова и Вилухина в конце 2017 года были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте. Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в CAS, слушания состоялись в начале марта. Вынесение вердикта изначально ожидалось в июле, но CAS затем перенес дату на начало сентября, сославшись на пандемию коронавируса.