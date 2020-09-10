Футбольный ультрамарафон в Сочи пройдет с 18 по 19 сентября

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный ультрамарафон пройдет в Сочи с 18 по 19 сентября, по его итогам планируется установить три рекорда России. В 25-часовом футбольном матче примут участие около двух тысяч игроков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

"Три международных рекорда собираются установить на футбольном ультрамарафоне в Сочи. За 25 часов непрерывной игры в футбол на поле выйдут около двух тысяч игроков, которые будут сменять друг друга. Футбольный ультрамарафон в Сочи войдет в историю как первое в мире массовое спортивное мероприятие, занесенное в Книгу рекордов России и зарегистрированное независимой организацией "Интеррекорд" сразу в трех категориях: самый продолжительный футбольный матч в России, наибольшее количество участников футбольного матча, наибольшая продолжительность непрерывной игры в футбол", - сообщили в пресс-службе.

Уникальное спортивное мероприятие состоится на футбольных полях в Адлере. Откроет ультрамарафон гала-матч с участием ветеранов футбола Сочи и футбольной команды "Жемчужина". На поле выйдет прославленный российский футболист Алексей Смертин, которому предстоит провести все 25 часов игры. Также приглашены Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Александр Точилин, Владимир Федотов и другие.

"В Сочи любят футбол. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры сегодня этим видом спорта в городе занимаются более 20 тысяч жителей. Такой ультрамарафон состоится впервые. И мы надеемся, что он вызовет интерес у сочинцев и гостей курорта, займет достойное место в российском спортивном календаре, а также позволит установить серию новых международных рекордов", - привели в пресс-службе комментарий мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Отмечается, что одновременно с главным турниром на соседних полях пройдут соревнования среди любительских команд города и футбольные соревнования на Кубок главы города Сочи.