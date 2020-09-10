Тарпищев: Рублев прогрессирует, но Медведев более изощрен в технике и тактике

В ночь на четверг Медведев победил Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева. В полуфинале третий сеяный турнира встретится с австрийцем Домиником Тимом (2), встреча пройдет в ночь на субботу.

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Прогресс в игре россиянина Андрея Рублева необходимо отметить, но теннис, который показывает его соотечественник Даниил Медведев, более изощрен в технико-тактическом плане, у него больше вариаций в действиях. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Во-первых, хочу отметить, что очень прибавил Рублев, это радует. В принципе если бы он выиграл первый сет, все могло пойти по-другому, но вышел на тай-брейк и упустил подачу, - сказал Тарпищев. - Надо отметить, что после травмы Рублев здорово работал и прибавил. Появилась первая подача, длина, видна хорошая работа тренера".

"Даня же в порядке и более изощрен в технико-тактической игре, сумел показать больше вариаций", - добавил президент Федерации тенниса России.

По мнению Тарпищева, предсказать победителя полуфинального матча между Медведевым и Тимом невозможно. "Игра должна быть долгой, мучительной, а перед победителем этой пары еще встанет вопрос восстановления перед финалом", - резюмировал собеседник агентства.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.