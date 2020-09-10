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Биатлон

Биатлонистка Ирина Старых в четверг перенесла операцию на спине

Из-за травмы спины спортсменка была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону
Ирина Старых Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Ирина Старых
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых в четверг перенесла операцию на травмированной спине. Об этом личный тренер спортсменки Максим Кугаевский сообщил ТАСС.

Из-за травмы спины Старых была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону.

"Сегодня Ирине была сделана операция. После того, как она восстановится, станут понятны дальнейшие перспективы", - сказал Кугаевский.

Как сообщал ранее ТАСС, первоначально операция должна была пройти в конце июля, но в день ее проведения у хирурга обнаружили коронавирус, все плановые операции были отменены.

Травма спины беспокоит 33-летнюю Старых не в первый раз. По признанию самой спортсменки, она скомкала ее выступление в позапрошлом сезоне. В минувшем сезоне лучшим результатом биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.

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