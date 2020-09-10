Команда из Кемеровской области стала победителем фестиваля "Пара-Крым 2020"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Команда из Кемеровской области стала победителем Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля людей с инвалидностью "Пара-Крым 2020", который завершился в крымской Евпатории, сообщила в четверг пресс-служба одного из организаторов соревнований - Всероссийского общества инвалидов.

"По итогам общекомандного зачета первое место у команды из Кемеровской области, второе место у команды из Республики Крым, третье место у команды Орловской области. В этом году участниками фестиваля стали около 400 человек из 55 регионов России, из них 120 человек на креслах-колясках. Спортсмены соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание", - говорится в сообщении.

В течение всего фестиваля проходили мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия, управлению креслом-коляской.

"Пара-Крым" уже давно стал настоящим праздником для всех наших участников, его ждут и к нему готовятся целый год. Самое ценное - это то, что участие в нашем фестивале дарит спортсменам яркие впечатления, эмоции, новых друзей и объединяет людей", - приводятся в сообщении слова председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Госдумы Михаила Терентьева.

Фестиваль проходил с 3 сентября в Евпатории на базе центра спорта "Эволюция" Республики Крым. Его организаторами выступили Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при содействии Минтруда России, Минспорта России и Минспорта Республики Крым. Фестиваль является одним из мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму.