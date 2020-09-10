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Влияние коронавируса на спорт

Президент футбольного клуба "Наполи" де Лаурентис заразился коронавирусом

О самочувствии функционера не сообщается
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис EPA/GIUSEPPE GIGLIA
Описание
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис
© EPA/GIUSEPPE GIGLIA

ТАСС, 10 сентября. Результат теста президента итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентиса показал наличие коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянской команды.

Де Лаурентису 71 год, он прошел тестирование в среду, результат стал известен в четверг. О самочувствии функционера не сообщается.

"Наполи" в прошедшем сезоне стал седьмым в чемпионате Италии, набрав 62 очка, клуб выиграл национальный кубок и начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Де Лаурентис стал владельцем и президентом клуба в 2004 году, с тех пор "Наполи" семь раз становился призером чемпионата, трижды - обладателем Кубка Италии и один раз - суперкубка.

Чемпионат Италии стартует 19 сентября.

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Влияние коронавируса на спорт
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