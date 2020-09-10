Президент футбольного клуба "Наполи" де Лаурентис заразился коронавирусом

ТАСС, 10 сентября. Результат теста президента итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентиса показал наличие коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянской команды.

Де Лаурентису 71 год, он прошел тестирование в среду, результат стал известен в четверг. О самочувствии функционера не сообщается.

"Наполи" в прошедшем сезоне стал седьмым в чемпионате Италии, набрав 62 очка, клуб выиграл национальный кубок и начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Де Лаурентис стал владельцем и президентом клуба в 2004 году, с тех пор "Наполи" семь раз становился призером чемпионата, трижды - обладателем Кубка Италии и один раз - суперкубка.

Чемпионат Италии стартует 19 сентября.