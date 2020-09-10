Южный: Медведев и Рублев показали хороший уровень тенниса в четвертьфинале US Open

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев показали хороший уровень тенниса в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), несмотря на долгий перерыв в сезоне, связанный с пандемией коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал двукратный полуфиналист US Open Михаил Южный.

В ночь на четверг Медведев победил Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в четвертьфинале US Open.

"Мне понравился уровень игры, для зрителей был хороший теннис, - сказал Южный. - Был долгий перерыв, связанный с пандемией, все подошли в разных кондициях, но к этой стадии ребята разыгрались, привыкли к непривычным условиям, матчи ведь проходят без зрителей".

В полуфинале третий сеяный турнира Медведев встретится с австрийцем Домиником Тимом (2), встреча пройдет в ночь на субботу. В другом полуфинале сыграют испанец Пабло Карреньо-Буста (20) и немец Александр Зверев (5). "Прогнозы я делать не люблю, гадать можно сколько угодно, но уровень игры у Дани, на мой взгляд, приличный, и из четверых оставшихся на US Open он в двойке на победу", - добавил собеседник ТАСС.

Южный также отметил прогресс Рублева: "У них хороший союз с тренером Фернандо Висенте. Видно, что Андрей прогрессирует, прибавил в этом году, ему вынужденный перерыв точно пошел во вред, учитывая форму в начале сезона".

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.