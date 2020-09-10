Турнир в Хиросиме с участием гимнастов Японии, Китая, России и США состоится 8 ноября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый после связанной с пандемией паузы международный турнир по спортивной гимнастике с участием четырех сильнейших команд мира пройдет в японской Хиросиме 8 ноября. Как сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, вместе с командами России, Японии и Китая в турнире планируют принять участие американские гимнасты.

26 августа в Министерстве спорта РФ состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым, в которой также приняли участие тренеры и ведущие спортсмены сборной России. Ватанабэ предложил российским гимнастам принять участие в матчевой встрече с командами Японии и Китая в Хиросиме.

"Федерация гимнастики Японии, которая является организатором соревнований, прислала нам положение, - сказала Родионенко. - Согласно нему, турнир пройдет 8 ноября и будет однодневным. В соревнованиях планируют принять участие четыре команды - к России, Японии и Китаю добавились американцы, которые также изъявили желание. От каждой страны будет заявлено по восемь спортсменов - четыре мужчины и четыре женщины".

"Мы готовы участвовать в этом турнире, но нас немного не устраивает однодневный формат. Но это будет первый старт после большого перерыва, поэтому можно согласиться. Информация о том, как мы будем добираться в Японию, куда собираемся вылететь 6 ноября, станет известна позже. Могу только добавить, что те наши спортсмены, которых мы позднее отберем для участия в этом турнире, не выступят на чемпионате России в Пензе", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Родионенко, организаторы турнира в Хиросиме очень хотят, чтобы к ним приехали самые сильные гимнасты. В 2020 году в Японии должны были пройти летние Олимпийские игры, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября. Местом проведения чемпионата Европы станет Баку: мужчины разыграют медали с 9 по 13 декабря, женщины - с 17 по 20 декабря.