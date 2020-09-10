Матыцин: Игры стран СНГ, скорее всего, пройдут после Олимпиады в Токио в 2021 году

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Игры стран СНГ в 2021 году, скорее всего, пройдут в осенний период после летней Олимпиады в Токио, сообщил журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года. Ожидалось, что участие в них примут 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей. Позднее организаторы решили перенести Игры с 2020 на 2021 год.

"Пока окончательного решения нет, мы обсуждаем этот вопрос. <...> По дате мы будем обсуждать с исполкомом СНГ, с нашими коллегами из других стран. Скорее всего, это будет после Олимпийских игр, в такой же осенний период 2021 года", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Участниками первых в истории Игр стран СНГ станут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет, которые должны побороться за медали в 21 виде программы. Для проведения соревнований в Казани планировалось задействовать 15 спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия должны были пройти в спортивном комплексе "Баскет-холл".

Олимпиада в Токио была запланирована с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.