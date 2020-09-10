Сборные России по спортивной гимнастике в полном составе возобновили подготовку к сезону

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике в полном составе заехали на подмосковную базу "Озеро Круглое" на очередной учебно-тренировочный сбор и в настоящее время проходят тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Команды в полном составе приехали на сбор на "Озеро Круглое", никаких неприятных сюрпризов нет, - сказала Родионенко. - Сегодня они проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, а завтра уже могут получить возможность приступить к тренировкам. Сбор продлится до 24 сентября, после чего начнется следующее учебно-тренировочное мероприятие. Начинается прямая подготовка к чемпионату России в Пензе".

В числе вызванных на сбор трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Денис Аблязин, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр - 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова.

Чемпионат России пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября. Также 8 ноября в японской Хиросиме планируется проведение международного турнира с участием сборных Японии, Китая, России и США. Каждую страну на этом соревновании будут представлять по восемь спортсменов (четыре мужчины и четыре женщины).

Местом проведения чемпионата Европы станет Баку: мужчины разыграют медали с 9 по 13 декабря, женщины - с 17 по 20 декабря.