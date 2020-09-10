Российский велогонщик Закарин получил перелом ребра на 11-м этапе "Тур де Франс"

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик команды CCC Team Ильнур Закарин получил перелом ребра на 11-м этапе многодневной гонки "Тур де Франс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Закарин попал в завал во время 11-го этапа многодневки, прошедшего в среду. После завершения гонки рентген подтвердил у спортсмена перелом ребра. Несмотря на травму, он продолжит участие в "Тур де Франс". Врачи команды продолжат отслеживать состояние 30-летнего велогонщика.

12-й этап веломногодневки по горной местности протяженностью 218 км пройдет 10 сентября. Закарин перед 12-м этапом занимает 32-е место в общем зачете гонки.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.