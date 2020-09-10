Суд отложил рассмотрение иска ФК "Локомотив" к бывшему гендиректору Геркусу до 16 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отложил рассмотрение иска футбольного клуба "Локомотив" о взыскании с бывшего генерального директора Ильи Геркуса 144,6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. Геркус заявил, что не признает претензий клуба. В четверг он в своем Telegram-канале сообщил, что сумма иска была снижена.

"Суд откладывает проведение судебного заседания до 16 сентября в связи с приобщением новых документов, которые были не так давно отправлены. Суду нужно время изучить их", - сообщил судья.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.