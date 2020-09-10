РФС заключил новое соглашение о развитии футбола с Республикой Татарстан

ТАСС, 10 сентября. Российский футбольный союз (РФС) подписал новое соглашение с Республикой Татарстан о сотрудничестве по развитию футбола, оно направлено на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в РФ до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В церемонии подписания приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент РФС Александр Дюков и председатель Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев. В четверг в Казани в рамках проекта был открыт новый футбольно-регбийный манеж "Искандер".

"Создание условий для развития и популяризации спорта в регионах России - одна из главных задач Министерства спорта РФ, именно на ее решение направлена федеральная программа "Спорт - норма жизни", - отметил глава ведомства Олег Матыцин. - В рамках ее реализации в регионах страны появляются новые объекты инфраструктуры: за последний месяц в трех городах Республики Татарстан открылось четыре новых современных футбольных манежа, которые позволят вовлечь в систематические занятия футболом еще больше жителей региона. В Татарстане огромный потенциал развития массового и профессионального футбола, которому руководство региона уделяет очень большое внимание. Подписанное соглашение станет основой для расширения географии соревнований и дальнейшего развития инфраструктуры, что будет способствовать превращению футбола в часть повседневной жизни граждан и воспитанию подрастающего поколения в духе здорового образа жизни".

Соглашение станет основой для взаимодействия в рамках проекта развития массового футбола UEFA Grow, запущенного Союзом европейских футбольных ассоциаций. К 2024 году в России планируется повысить как минимум на 40% количество людей, занимающихся футболом, расширить число команд, которые будут принимать участие в мужских и женских муниципальных соревнованиях. Также ожидается присвоение футбольной школе казанского "Рубина" статуса академии, а школам нижнекамского "Нефтехимика" и "Камаза" (Набережные Челны) - регионального центра РФС.

"Татарстан - один из самых футбольных регионов страны: в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и других населенных пунктах доступны сотни футбольных полей, работает более двухсот тренеров, благодаря которым футбол становится популярнее с каждым годом, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Все три профессиональные команды Татарстана - "Рубин", "Нефтехимик" и "Камаз" - уделяют большое внимание подготовке молодых футболистов и делают ставку на собственных воспитанников. Огромным шагом для развития детско-юношеского футбола в регионе стало присвоение трем спортивным школам Татарстана статуса "детский футбольный центр" в рамках проекта "Наша смена", нацеленного на совершенствование системы подготовки резерва. До конца года РФС планирует оказать им помощь с обновлением инфраструктуры и инвентаря, а также с обучением тренеров на категорию С".

"На сегодняшний момент в Республике Татарстан более 45 тысяч человек систематически занимаются футболом. Совместными усилиями мы планируем расширить географию республиканских и муниципальных соревнований и других футбольных мероприятий. Массовость занятий нашим видом спорта будет способствовать развитию культуры здорового образа жизни и открытию новых талантов как для уже имеющихся, так и для новых профессиональных клубов Татарстана и России в целом", - заключил он.

О федеральном проекте "Спорт - норма жизни"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.