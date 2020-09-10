Заседание исполкома Объединенного мира борьбы пройдет 14 сентября в онлайн-режиме

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW), который утвердит сроки проведения выборного конгресса организации, проведет заседание 14 сентября в режиме видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Выборы президента UWW на данный момент запланированы на декабрь, они могут пройти во время юниорского и взрослого чемпионатов мира в Белграде. Действующим президентом организации с 2013 года является серб Ненад Лалович. Лалович был переизбран на пост главы UWW в сентябре 2014 года и на данный момент он является единственным кандидатом на эту должность.

"Исполком Объединенного мира борьбы состоится 14 сентября. Встреча членов исполкома пройдет в режиме видеосвязи", - сообщил Мамиашвили.

Также в бюро UWW готовится переизбираться и Мамиашвили, он входит в его состав с сентябрьского конгресса организации 2014 года, который проходил в Ташкенте. Также на посты в бюро претендуют 14 кандидатов, пятеро из которых его действующие члены: Мамиашвили, Марина Ди Буссоло Пелликоне (Италия), Ахролджан Рузиев (Узбекистан), Педро Гама Филью (Бразилия) и Фуат Мескут (Марокко). Также за место в бюро поборются Дина Харенко (Украина), Хамид Сориан (Иран), Лучио Канева (Италия), Эдишер Мачаидзе (Грузия), Дон Райан (Канада), Даниэль Игали (Нигерия), Джонни Замбрано (Эквадор), Марко Корпела (Финляндия) и Ян Карснак (Словакия).