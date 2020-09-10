Геркус заявил, что "Локомотив" по делу против него предоставил суду посторонние документы

"Теперь я уже боюсь предсказывать, был в полной уверенности, что сегодня будет финал. [Юрист] Михаил [Прокопец] тоже был уверен, но, к сожалению, так получилось, - сказал Геркус. - На этапе внесения доказательств споткнулись, и судья попросил время для изучения, продолжим в следующую среду. Главное расхождение в том, что они предоставили в доказательство иска документы, на наш взгляд не относящиеся к нему абсолютно - это премирование игроков основного состава и сотрудников тренерского и медицинского штабов, из 99 млн рублей 64 млн абсолютно не относятся к исковым требованиям".

"Суд будет изучать их до следующего заседания, я надеюсь, что они снимут всю сумму, не только 64 млн рублей. Истец не смог объяснить, зачем он принес эти документы и какое отношение они имеют к иску, это просто манипуляции и посторонние бумаги. Они рассчитывали на нашу невнимательность и невнимательность судьи, мы сражались на этом участке фронта и даже не перешли к основному. Они убрали основных игроков, но оставили некоторые фамилии на 64 млн рублей, среди них были Лысов, Миранчук, хотя в футболе нет неосновных игроков, они взяли приказ, замазали большинство и оставили несколько фамилий выборочно", - добавил бывший гендиректор "Локомотива".

ТАСС запросил комментарий "Локомотива" по судебному процессу.

История вопроса

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. Геркус заявил, что не признает претензий клуба, в четверг он в своем Telegram-канале сообщил, что сумма иска была снижена.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.