"Арсенал" по поводу удаления Лесового обращался не в ЭСК РФС, а к руководству союза

"Арсенал" 29 августа в Москве проиграл "Спартаку" (1:2) в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления Лесового, игрок получил вторую желтую карточку за споры с арбитром. В среду ЭСК РФС не рассматривала этот эпизод на заседании. По информации сайта "Рейтинг букмекеров", это произошло из-за того, что клуб неправильно оформил претензию.

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульский "Арсенал" не обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления полузащитника Даниила Лесового в матче со "Спартаком", письмо клуба было адресовано руководству организации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.

"Мы не обращались в экспертно-судейскую комиссию и не просили разобраться в конкретном игровом эпизоде, потому что там все достаточно очевидно и понятно, - сказал Балашов. - Никаких вопросов к комиссии у нас нет, и каким образом оформляются письма в ЭСК, мы прекрасно знаем. Наше письмо было адресовано именно руководству РФС. Мы сознательно сделали на этом акцент, потому что обращали внимание на системные проблемы".

"У нас не в первый и не во второй раз были вопросы по работе Алексея Матюнина на матчах "Арсенала", поэтому мы обратились с просьбой по возможности не назначать его на наши игры в дальнейшем. Был еще пункт о полиграфе, потому что здесь на сегодняшний день нет четких и понятных правил. Каких судей и в каких ситуациях проверяют? Кто может выступить с подобным запросом или предложением?" - добавил гендиректор "Арсенала".

Представитель руководства клуба отметил, что "Арсеналу" нужны ясные ответы на эти вопросы и соответствующие документы. "Кроме того, мы обратили внимание на несовершенство регламента VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС) и в целом взаимодействия главного рефери с видеоарбитрами. Опять же, не раз и не два в матчах чемпионата возникали ситуации, которые требовали вмешательства VAR, но этого не происходило, именно об этом и шла речь в нашем письме руководству РФС. Никаких обращений и запросов в экспертно-судейскую комиссию мы не делали", - резюмировал собеседник агентства.

"Арсенал" после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. На старте сезона-2020/21 команда из Тулы одержала одну победу, два раза сыграла вничью, а также потерпела три поражения. В седьмом туре "Арсенал" 14 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом".