Олимпийский чемпион Садулаев примет участие в фестивале борьбы в Дербенте

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев станет хедлайнером фестиваля спортивной борьбы, который пройдет в ноябре в Дербенте (Дагестан). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Садулаев примет участие в этом фестивале, это лицо дагестанской борьбы, своего рода афиша этого фестиваля. Также мы ожидаем участие в мероприятиях сильнейших зарубежных борцов, на данный момент мы заручились поддержкой МИД РФ в вопросе организации прилета гостей. Фестиваль борьбы станет важным событием как для борьбы Северного Кавказа, так и для всей международной борцовской общественности, - подчеркнул Мамиашвили. - Огромная благодарность за поддержку этого проекта Сулейману Керимову, его стараниями, его поддержкой мы всегда имели возможность достойно выступать даже порой в самых сложных ситуациях".

Фестиваль планируют провести в крепости Нарын-Кала, финансирование мероприятия взял на себя сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.