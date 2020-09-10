Закарин досрочно завершил участие в "Тур де Франс" из-за перелома ребра

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды ССС Team досрочно завершил выступление на многодневке "Тур де Франс" из-за полученного в среду перелома ребра. Об этом сообщает пресс-служба веломногодневки.

Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. После завершения гонки рентген подтвердил у 30-летнего спортсмена перелом ребра. Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в "Тур де Франс" продолжает Павел Сиваков (Ineos).

Закарин выступает за CCC Team с июля 2019 года, в его активе имеется победа на этапе "Тур де Франс" (2016), также он дважды побеждал на этапах "Джиро д'Италия", в 2017 году Закарин стал третьим в генеральной классификации "Вуэльты". В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии".

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.