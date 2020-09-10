"Игра получится мучительной". Медведев и Тим сыграют за выход в финал US Open

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграл соотечественника Андрея Рублева - 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). В полуфинале прошлогодний финалист турнира встретится с австрийцем Домиником Тимом.

На эту тему Южный: Медведев и Рублев показали хороший уровень тенниса в четвертьфинале US Open

Теннисисты в третий раз встретились друг с другом, Рублеву ни разу не удалось обыграть своего оппонента. Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в его активе семь побед на турнирах под эгидой ATP. Рублев идет на 14-й позиции, он за карьеру выиграл четыре турнира ATP. Во время матча, который проходил на стадионе имени Артура Эша, центральном корте турнира, случился казус - встреча была приостановлена на 10 минут в конце первого сета из-за отключения электроэнергии. Несмотря на поражение, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил прогресс Рублева. "Во-первых, хочу отметить, что очень прибавил Рублев, это радует. Если бы он выиграл первый сет, все могло пойти по-другому, но вышел на тай-брейк и упустил подачу, - сказал Тарпищев. - Надо отметить, что после травмы Рублев здорово работал и прибавил, появилась первая подача, длина, видна хорошая работа тренера". "Даня же в порядке и более изощрен в технико-тактической игре, сумел показать больше вариаций", - добавил президент ФТР.

На эту тему Тим и Медведев встретятся в полуфинале US Open

По словам Медведева, матч с Рублевым получился очень тяжелым. "Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом, - сказал Медведев в интервью после матча. - В тактическом плане, мне кажется, действовал на уровне. Я играл на контратаках, знал, что нужно так действовать, потому что Андрей играл очень агрессивно". В полуфинале третий сеяный турнира Медведев сыграет против третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима. "Сейчас пройду физиотерапевтические процедуры, буду отдыхать и готовиться. Постараюсь выиграть и следующий матч", - сказал теннисист. Медведев способен выиграть US Open В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. По мнению двукратного полуфиналиста Открытого чемпионата США Михаила Южного, в этом году Медведев способен сделать на турнире на один шаг больше. "Мне понравился уровень игры, для зрителей был хороший теннис, - сказал Южный. - Был долгий перерыв, связанный с пандемией, все подошли в разных кондициях, но к этой стадии ребята разыгрались, привыкли к непривычным условиям, матчи ведь проходят без зрителей".

На эту тему Тарпищев: Рублев прогрессирует, но Медведев более изощрен в технике и тактике