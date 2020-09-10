В ФК "Тамбов" заявили, что долги по зарплате перед игроками будут закрыты к октябрю

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" погасит долги по заработной плате перед игроками к началу октября. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила ТАСС о том, что футболисты клуба написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По информации газеты "Спорт-Экспресс", игроки намерены не выйти на поле в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" 12 сентября, если образовавшаяся за несколько месяцев задолженность не будет погашена. 8 сентября начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов сообщил ТАСС о том, что власти региона в полном объеме выполнили бюджетные обязательства перед клубом.

"Небольшая просрочка по зарплате есть, - сказал Худяков. - Я приехал и пообщался с футболистами. Думаю, в ближайшее время нам откроют финансирование, и мы закроем все долги, все будет хорошо. Ребята тренируются и готовятся к игре, ни о каком бойкотировании разговора нет".

"Точные сроки [закрытия задолженностей] не хочу говорить, но они обязательно будут закрыты. В ближайшие дни откроется финансирование. В ближайшую неделю, две или три все решится, все будет нормально", - добавил спортивный директор "Тамбова".

"Тамбов" проводит второй сезон в РПЛ. После шести туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на данный момент составляет одно очко.