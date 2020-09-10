World Athletics пока не извещала ВФЛА о назначении экспертов в комиссию по восстановлению

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) фамилии независимых экспертов для включения в комиссию по восстановлению членства ВФЛА. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

Сотрудник пресс-службы World Athletics 7 августа сообщил ТАСС, что фамилии экспертов должны быть определены в течение двух недель.

"Мы пока не получали никакой информации от международной федерации о независимых экспертах", - сказал Конокотин.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации с участием представителей комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также двух независимых экспертов.

12 августа Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций штраф, который был наложен за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, а также все имевшиеся задолженности.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.