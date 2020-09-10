Матыцин заявил, что уважает решение Загитовой пропустить контрольные прокаты

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой о пропуске контрольных покатов сборной России не окажет негативного влияния на российское фигурное катание. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

В среду стало известно, что чемпионка Игр в Пхёнчхане пропустит традиционные предсезонные прокаты российских фигуристов, которые пройдут 12-13 сентября.

"Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если она отказалась от проката, значит, у нее есть на это какие-то основания. Надеюсь, это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания", - сказал он.