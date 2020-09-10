Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко снялся с чемпионата России из-за травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко снялся с чемпионата России из-за травмы. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

"Серебряный призер чемпионата мира в Дохе Михаил Акименко снялся с соревнований. Во время выполнения одного из прыжков он повредил переднюю поверхность бедра", - сказала Юхарева.

Этот старт был первым для 24-летнего Акименко в текущем летнем сезоне. На чемпионате России Акименко взял с первой попытки высоту 2,10 м, затем последовала неудачная попытка с высотой 2,15 м, после чего спортсмен был вынужден сняться с соревнований из-за повреждения.

На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе он взял высоту 2,35 м, что до сих пор является его лучшим результатом в карьере, в помещении ему покорялась высота 2,31 м. В 2019 году он также выиграл чемпионат России с результатом 2,33 м. Помимо серебряной медали чемпионата мира, в его активе победа на чемпионате мира среди юниоров (2014) и бронзовая награда юниорского чемпионата Европы (2013).