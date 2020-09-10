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ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что ему пока рано переходить в UFC

Усман Нурмагомедов отметил, что для подготовки к поединку ему необходим полноценный тренировочный цикл

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов пока не планирует переходить в UFC. Об этом он заявил ТАСС.

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В среду Нурмагомедов досрочно победил соотечественника Святослава Шабанова.

"Дядя Манап (Абдулманап Нурмагомедов - прим. ТАСС) не любил ставить на замену, он всегда говорил, что нужно подойти к бою с полным лагерем. За десять или двенадцать дней [выходить на бой в UFC] мне пока рано", - сказал Нурмагомедов.

При этом спортсмен отметил, что в вопросе потенциального перехода в UFC многое будет зависеть от его команды.

Всего на счету 22-летнего бойца 11 побед и ни одного поражения.

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