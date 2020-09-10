{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матыцин надеется, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в РФ

Министр спорта России отметил, что Казань более чем достойна проводить крупные турниры
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) не повлияет на возможность проводить международные соревнования в стране. Об этом он сообщил журналистам в четверг, отвечая на вопрос, может ли Казань принять новые международные соревнования.

На эту тему

Матыцин отметил, что в Казани могут быть реализованы самые амбициозные проекты благодаря созданной инфраструктуре, команде правительства региона, а также вниманию и доверию президента России.

"Будем надеяться, что такие мечты сбудутся. Я знаю, что уже в планах значительные проекты - и по водным видам спорта, я имею в виду плавание, и по футболу, уже заявленные, - сказал Матыцин. - Будем надеяться, что решение, которое будет принято в отношении деятельности РУСАДА, ни коим образом не повлияет на возможность организации крупных международных проектов в России. В этом случае, абсолютно уверен, Казань более чем достойна [принять новые международные турниры]".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаВопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
КХЛ
ЦСКА в серии буллитов обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ
Основное время завершилось со счетом 1:1
Читать полностью