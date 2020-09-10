Матыцин надеется, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в РФ

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) не повлияет на возможность проводить международные соревнования в стране. Об этом он сообщил журналистам в четверг, отвечая на вопрос, может ли Казань принять новые международные соревнования.

Матыцин отметил, что в Казани могут быть реализованы самые амбициозные проекты благодаря созданной инфраструктуре, команде правительства региона, а также вниманию и доверию президента России.

"Будем надеяться, что такие мечты сбудутся. Я знаю, что уже в планах значительные проекты - и по водным видам спорта, я имею в виду плавание, и по футболу, уже заявленные, - сказал Матыцин. - Будем надеяться, что решение, которое будет принято в отношении деятельности РУСАДА, ни коим образом не повлияет на возможность организации крупных международных проектов в России. В этом случае, абсолютно уверен, Казань более чем достойна [принять новые международные турниры]".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.