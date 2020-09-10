Чемпион России Иванюк расстроился, когда его основной соперник Акименко выбыл из-за травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион России 2020 года в прыжках в высоту Илья Иванюк расстроился после того, как его главный соперник за золотую медаль Михаил Акименко вынужден был сняться с турнира в самом его начале. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

Серебряный призер чемпионата мира в Дохе Михаил Акименко снялся с соревнований, получив травму ноги на одной из начальных высот. Иванюк стал чемпионом России с результатом 2,24 м.

"Когда Миша снялся из-за травмы с соревнований, я испытал определенное смятение, подумав в этот момент: "А как я буду прыгать дальше?". И хорошо, что остальные ребята сумели навязать борьбу. Когда утром проснулся, то понял, что не готов прыгать высоко, но если кто-то поможет со стороны, то было бы хорошо. И я расстроился, когда Миша, да и другие ребята выбыли так рано", - признался Иванюк.

"2,24 - это вполне неплохой результат, с которым на прошлом чемпионате России я стал третьим, а сегодня - первым. Чтобы прыгнуть выше, мне не хватило эмоций, хотя, конечно, хотелось показать более высокий результат и порадовать зрителей. Я ожидал соперничества с одной стороны, но получилось противостояние с другой. К сожалению, Мише Акименко, Даниилу Цыплакову и Никите Анищенкову по разным причинам не удалось ввязаться в борьбу, но зато с этим успешно справился Саня Асанов, ставший вторым", - добавил собеседник ТАСС.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Дохе, Акименко занял второе место, а Иванюк - третье. Оба спортсмена на том турнире установили свои личные рекорды (по 2,35), однако по попыткам серебро досталось Акименко.